Российское посольство заявило о планах Лондона на «милитаризацию инфополя»

Посольство России в Великобритании сообщило о том, что Лондон планирует «милитаризировать инфополе» для противостояния России. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению посольства, Лондон собирается использовать хакеров для «осуществления наступательных замыслов» в отношении России. Такие планы в дипломатическом представительстве посчитали «признанием цифровой агрессии». При этом в посольстве также подчеркнули, что подобная политика может привести к непредсказуемым последствиям уже для самой Великобритании.

«Проводимая Лондоном подготовка наступательного киберпотенциала к применению против России чревата разжиганием крупномасштабного противостояния в пространстве информационно-коммуникационных технологий с труднопредсказуемыми, в том числе для самой Великобритании, итогами», — сообщили там.

Ранее посол России в Лондоне рассказал о реакции британцев на высказывания канцлера ФРГ.