В России высказались об сборке немецких ракет Taurus на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации высказался об «отверточной сборке» немецких дальнобойных ракет Taurus на Украине. Трансляция велась на сайте ООН.

«Отверточная сборка Taurus, как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией», — сказал Небензя.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

Мерц допустил поставки дальнобойных Taurus Украине

26 мая Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.