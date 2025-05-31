В России высказались об сборке немецких ракет Taurus на Украине

Газета.Ruиещё 6

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации высказался об «отверточной сборке» немецких дальнобойных ракет Taurus на Украине. Трансляция велась на сайте ООН.

В России высказались об сборке немецких ракет Taurus на Украине
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«Отверточная сборка Taurus, как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией», — сказал Небензя.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

Мерц допустил поставки дальнобойных Taurus Украине

26 мая Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

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