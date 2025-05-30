Владимир Зеленский и его «шайка» превратили конфликт на Украине в источник своей прибыли. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

По его словам, «для Зеленского и его шайки война стала прибылью».

«Они научились войну продавать. Это звучит странно, но тем не менее это факт», — сказал Картаполов на пресс-конференции «Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена».

Раскрыт серый кардинал Зеленского

Он добавил, что во время последней поездки Зеленского в Германию ему пообещали очередную помощь на пять миллиардов евро. Парламентарий задался вопросом о том, зачем Берлин принял такое решение, если прекрасно знает, что Москва и Киев продолжают переговоры.