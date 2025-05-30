В Госдуме раскрыли самый прибыльный источник дохода Зеленского
Владимир Зеленский и его «шайка» превратили конфликт на Украине в источник своей прибыли. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.
По его словам, «для Зеленского и его шайки война стала прибылью».
«Они научились войну продавать. Это звучит странно, но тем не менее это факт», — сказал Картаполов на пресс-конференции «Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена».
Раскрыт серый кардинал Зеленского
Он добавил, что во время последней поездки Зеленского в Германию ему пообещали очередную помощь на пять миллиардов евро. Парламентарий задался вопросом о том, зачем Берлин принял такое решение, если прекрасно знает, что Москва и Киев продолжают переговоры.
«Значит, европейцы не заинтересованы в этих переговорах, не заинтересованы в том, чтобы наступил мир», — заключил Картаполов.