Россия предупредила об ответе на удар Taurus по ее территории

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал об ответе России на возможные удары немецкими ракетами Taurus. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, Россия оставляет за собой право «рассматривать любые ответные меры». Он также добавил, что российская сторона расценивает использование такого оружия против целей на своей территории как недопустимое развитие событий.

«Москва в случае поставок немецких Taurus Киеву будет рассматривать “все опции” для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», — заявил он.

Немецкий полковник: Германия не сможет дать ВСУ много ракет Taurus

Ранее Зеленский заявил, что Украина работает с Германией над вопросом поставок ракет Taurus.