Украинский президент Владимир Зеленский не хочет остановки боевых действий, потому что боится утратить власть.

Об этом заявил постпред Росси в ООН Василий Небензя, слова которого передает РИА Новости.

«Ему придется держать ответ перед избирателями за итоги шестилетнего правления и расходование сотен миллиардов долларов западной помощи», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности.

В пятницу издание Responsible Statecraft опубликовало материал, в котором сказано, что требование Владимира Зеленского о новой финансовой помощи со стороны Запада свидетельствует об игнорировании призывов Вашингтона к мирному урегулированию конфликта. По мнению автора, действия Зеленского продиктованы стремлением сохранить власть и снизить личные риски.

Раскрыт серый кардинал Зеленского

В этот же день бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил прекращение огня для Владимира Зеленского с приближающимся в туннеле поездом.