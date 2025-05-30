Небензя выдвинул Украине и Западу условия

Россия в принципиальном плане готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но при остановке поставок странами Запада вооружений киевскому режиму и мобилизации на Украине.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности по теме европейских попыток воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины.

"В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны. Свои озабоченности мы не раз озвучивали. На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию", - подчеркнул он.

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Россия в принципиальном плане готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, но при остановке поставок странами Запада вооружений киевскому режиму и мобилизации на Украине.

Небензя назвал причину, почему Зеленский не хочет остановки боевых действий

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности по теме европейских попыток воспрепятствовать мирному процессу вокруг Украины.