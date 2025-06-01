Российская делегация вылетела в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, состоится второй раунд переговоров с украинской стороной.

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Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил российский журналист Константин Придыбайло.

— Российская делегация вылетела в Стамбул, — написал корреспондент в своем Telegram-канале.

Кроме того, лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле.

— Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность — готовить встречу на самом высоком уровне, — высказался украинский президент.

Он добавил, что на консультациях с Россией делегацию от Киева вновь возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров, передает РБК.

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что сможет обсудить с Украиной подготовленные сторонами меморандумы в ходе предстоящих консультаций.