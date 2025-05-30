Речи о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в переговорах России и Украины не идет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в «Первого канала».

Так дипломат прокомментировала информацию о планах представителей США, Великобритании, Германии и Франции посетить Стамбул в даты переговоров России и Украины.