«Не бьем первыми»: в МИД РФ заявили о гуманизме к недружественным странам

Алиса Селезнёва

Российская дипломатия демонстрирует гуманизм в отношении недружественных стран, Москва только отвечает на удары, но никогда не бьет первой. Об этом заявил РИА Новости заместитель директора департамента протокола МИД РФ Георгий Кузнецов.

«Не бьем первыми»: в МИД сделали заявление о недружественных странах
© РИА Новости
«Мы зачастую проявляем очень много гуманизма, и никогда не бьем первыми. Все ответы, которые вы видите на высылку наших дипломатов, они являются ответами на недружественные действия», - пояснил он.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что дипломатические отношения не зависят только от российской стороны. При этом Россия всегда действует на основе взаимности и защиты собственных интересов.

Ранее российские власти объявили персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии, «исходя из принципа взаимности». Такие действия стали ответом на решение Кишинева о высылке российских дипломатов.

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В МИД РФ подчеркнули, что российское посольство в Молдавии действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции 1961 года. И любые попытки обвинить российскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований.

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