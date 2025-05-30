«Не бьем первыми»: в МИД сделали заявление о недружественных странах

Российская дипломатия демонстрирует гуманизм в отношении недружественных стран, Москва только отвечает на удары, но никогда не бьет первой. Об этом заявил РИА Новости заместитель директора департамента протокола МИД РФ Георгий Кузнецов.

«Мы зачастую проявляем очень много гуманизма, и никогда не бьем первыми. Все ответы, которые вы видите на высылку наших дипломатов, они являются ответами на недружественные действия», - пояснил он.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что дипломатические отношения не зависят только от российской стороны. При этом Россия всегда действует на основе взаимности и защиты собственных интересов.

Ранее российские власти объявили персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии, «исходя из принципа взаимности». Такие действия стали ответом на решение Кишинева о высылке российских дипломатов.

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В МИД РФ подчеркнули, что российское посольство в Молдавии действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции 1961 года. И любые попытки обвинить российскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований.