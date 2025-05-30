Лавров обсудил с турецким коллегой грядущие переговоры по Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Обсуждение прошло в преддверии грядущего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле», — сообщает МИД РФ на официальном сайте.

Переговоры запланированы на 2 июня.

Турция продолжает выполнять роль посредника в российско-украинском диалоге, предоставляя площадку для прямых переговоров. Первый раунд переговоров в Стамбуле прошел 16 мая.