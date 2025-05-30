Переговоры в Стамбуле и контакты на высшем уровне: главные темы брифинга Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал сегодня об отправке российской делегации на переговоры в Стамбул, отношениях с Японией и о планах главы государства Владимира Путина провести ряд рабочих встреч. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

О российско-украинских переговорах в Стамбуле

Российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул, где будет ожидать начала второго раунда переговоров, заявил сегодня в ходе брифинга с журналистами официальный представитель Кремля.

«Сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул. И будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров», - пояснил Песков.

При этом он отметил, что Москва не будет обнародовать меморандумы РФ и Украины — они должны обсуждаться во втором раунде переговоров, как видение прекращения огня, пишет ТАСС.

В середине мая в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Позже российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Следующий раунд прямых переговоров должен пройти в Турции 2 июня.

О контактах на высшем уровне

Президент России Владимир Путин поддерживает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, но нужна хорошая подготовка, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, перед встречей на высшем уровне должны быть достигнуты результаты на прямых переговорах Москвы и Киева, пишет РИА Новости.

«Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он за контакты на высшем уровне. Безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены», - подчеркнул Песков.

Он также обратил внимание на то, что президент России последовательно доводит до своих собеседников, в том числе и в США, российскую позицию по нерасширению НАТО на восток и «эти разъяснения находят свое понимание».

О пути конфронтации Японии

В ходе брифинга официальный представитель Кремля также затронул тему отношений с Японией, отметив, что в Токио выбрали путь конфронтации с Россией, присоединившись к санкциям.

Речь об этом зашла в контексте встречи президента РФ Владимира Путина с Акиэ Абэ - вдовой бывшего японского премьера, которая состоялась накануне, отмечает ТАСС.

«У президента были весьма конструктивные и теплые отношения с премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ: интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и достаточно содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, динамика была чрезвычайно позитивной. Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной, они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России и таким образом заняли недружественную позицию», - констатировал Песков.

Напомним, что Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин предлагал Токио до конца 2018 года подписать договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке главы государства, на основании этого документа Москва и Токио «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Однако в 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям. Также японские власти в «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначили южные Курилы как «незаконно оккупированные». А в ноябре 2024-го японский посол в РФ Акира Муто заявил, что обсуждение мирного договора начнется после завершения конфликта на Украине.

О запланированных встречах Путина

Президент России Владимир Путин сегодня работает в Кремле и у него запланирован ряд встреч, а также оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил Дмитрий Песков.

«Президент где-то в течение часа начнет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - пояснил он.

Также, по словам пресс-секретаря главы государства, сегодня должна пройти встреча Владимира Путина с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет фонд «Круг добра».