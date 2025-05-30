Путин предложил Совбезу обсудить вопросы здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы здравоохранения. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

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По словам главы государства, обеспечение национальной безопасности страны, которое в том числе связано с производством отечественных лекарств и прочих медицинских препаратов, — это крайне важный и актуальный вопрос.

— Президент обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы здравоохранения, — передает официальный сайт Кремля.

Путин заявил, что необходимо продолжить работу по укреплению первичного звена здравоохранения. Он также назвал задачей местных органов власти равномерное распределение нагрузки на медиков, чтобы не возникало нехватки кадров. Президент отметил, что внедрение отечественных вакцин от рака станет настоящим прорывом. Министерство образования и науки РФ сообщило, что российский препарат, предназначенный для лечения инфекций, успешно прошел испытания на коровах. Он оказалась эффективнее, чем зарубежный антибиотик.