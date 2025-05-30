Экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс прав в своих прогнозах о потере Украиной Одессы и других регионов в случае продолжения боевых действий. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия - За правду").

Ранее Сакс в интервью ТАСС обратил внимание, что Киев рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу, если сейчас не согласится на мир.

"Украина каждый день теряет позиции. Каждый день. И со временем, чем дольше будет идти эта война, тем, естественно, больше территорий потеряет Украина. И здесь не только Одесская и Николаевская области. Это и Днепропетровская область, на границу которой уже вышли наши вооруженные силы, это и создание буферных зон, - объяснил Чепа. - Поэтому здесь Сакс абсолютно прав, это должны понимать все".

Депутат отметил, что такой сценарий развития событий становится очевидным, если оценить ситуацию на земле.

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По мнению парламентария, администрация президента США Дональда Трампа также прекрасно понимает эту перспективу и невозможность выхода Украины на границы 2022 года и тем более 1991 года.