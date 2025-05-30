Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик прокомментировал смещение даты празднования Дня защиты детей на Украине с 1 июня на 20 ноября. Свое мнение он озвучил в беседе с Life.ru.

Напомним, Владимиром Зеленским ранее был подписан указ, который отменяет празднование на Украине Дня защиты детей 1 июня. Теперь праздник будет отмечаться во Всемирный день ребенка 20 ноября.

По словам собеседника, Киев «продолжает методичное отмежевание от славянской идентичности». Он утверждает, что в Европейском союзе подобные действия не будут восприняты как нечто значимое.

«Зеленский и его клика отменили на Украине День Победы, перенесли празднование Рождества. И календарь абсурда продолжает пополняться. Все это — насильственное насаждение чуждой идеологии», — заявил Белик.

Власти Украины уже неоднократно переносили даты различных праздников на Украине, объясняя это в том числе необходимостью разрыва культурных связей с Россией. В частности, депутаты Верховной рады одобрили в июле 2023 года проект Зеленского о переносе празднования Рождества.