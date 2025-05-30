В Госдуме поддержали позицию РПЦ по «Симпсонам»

Митрополит Екатеринбургский Евгений ранее похвалил мультсериал, потому что в нём показывают «любящую крепкую семью с тремя детьми». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко отметила, что такое замечание следует учитывать.

«Он правильно сказал, это действительно так. «Симпсоны» — семья, а наши «Смешарики» — каждый в своей избушке. Возможно, нам следует учесть это замечание и в мультфильмах тоже учитывать семейную тематику. Хотя у нас есть мультфильмы про кота Матроскина, у которого семья, и он эту семью собирает из собаки, из мальчика, потом у него телёнок появляется с коровой — это тоже такой семейный круг. Такую претензию принимаем. Нужно делать больше мультфильмов, где дружная семья, где все весёлые и вместе преодолевают сложности, вместе побеждают. Это хорошая была бы тематика».

До этого митрополит Екатеринбургский Евгений отметил, что в «Смешариках» герои дружат, но живут по одному — «одинокие и счастливые», а в мультфильме «Маша и Медведь» девочка настолько самостоятельна, что никто не знает, где находятся её родители.