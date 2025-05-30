Песков: в Японии есть силы, которые хотели бы восстановления диалога с Россией

Часть сил в Японии хотела бы восстановления отношений с Россией, несмотря на позицию официального Токио. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что нынешнее руководство Японии избрало путь конфронтации с Россией.