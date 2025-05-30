Политолог предрек провокации на новом этапе переговоров России и Украины

Украинская сторона будет на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня, но до последнего будет тянуть с подтверждением, считает политолог Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

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«Украинская сторона приедет, но она до последнего будет тянуть подтверждение своего приезда», — сказал Суздальцев.

Он не исключил, что возможен вариант, когда Украины не будет в первый день переговоров. По его словам, без провокаций на этом этапе переговоров не обойдется.

Политолог подчеркнул, что администрации президента США Дональда Трампа необходимо, чтобы эти переговоры состоялись. По его мнению, США будет оказывать давление на Украину в этом вопросе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине с украинской стороной в Стамбуле 2 июня. Он говорил о том, что Россия готова предоставить украинской делегации свою версию меморандума о мирном урегулировании на переговорах. По его словам, документ излагает российскую позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».