Песков анонсировал совещание Путина с СБ России

Президент Владимир Путин намерен провести совещание с постоянными членами Совбеза России и встречу с главой фонда «Круг добра» Александром Ткаченко в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Оперативное совещание с СБ начнется уже в скором времени, президент сам определяет темы таких мероприятий, сказал Песков, передает ТАСС.

Кроме того, у главы государства запланирована встреча с протоиереем Ткаченко, который возглавляет фонд «Круг добра».

«Эта встреча также приурочена к Дню защиты детей, который мы будем отмечать в воскресенье. Она будет открыта для СМИ», – заключил представитель Кремля.

На одном из прошлых заседаний СБ России с президентом обсуждалось обеспечение информационной безопасности.