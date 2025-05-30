Кремль оценил заявление о нерасширении НАТО на восток

Дмитрий Песков прокомментировал заявления спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что в Вашингтоне понимают опасения Москвы в связи с расширением НАТО на восток и готовы обсуждать прекращение этого процесса.

Он напомнил, что Владимир Путин последовательно разъясняет позицию РФ по этому вопросу.

«Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание в Вашингтоне. Это весьма импонирует нам с точки зрения посреднической роли США (в урегулировании украинского конфликта)», - сказал спикер Кремля.

Вместе с тем, по его словам, российская сторона не хотела бы обмениваться позициями, подготовленными для переговоров в Стамбуле, через СМИ.

«Считаем необходимым делать это в закрытом формате», — подчеркнул Песков.

Ранее Кит Келлог сообщил, что Москва в качестве одно из условий мирного урегулирования выдвигает требование о нерасширении НАТО на восток: путь в альянс должен быть закрыт не только для Украины, но также Грузии и Молдовы.