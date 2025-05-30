Контакты президентов России, США и Украины востребованы, но эта встреча должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент РФ Владимир Путин говорил неоднократно, что принципиально он "за" контакты на высшем уровне", - напомнил Песков. "Безусловно, они востребованы", - подчеркнул он.

Но такие контакты должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран, пояснил представитель Кремля.

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"После этого, если и когда такой результат будет достигнут, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне", - заключил он.

Так Песков прокомментировал предложение главы МИД Турции Хакана Фидана по саммиту на высшем уровне президентов России, США, Украины и Турции.