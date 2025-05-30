В Кремле сделали заявление о черноморской зерновой инициативе

Российские власти сконцентрированы на прямых переговорах между Россией и Украиной, а безопасность судоходства на Черном море, вероятно, станет составной частью будущих договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент все сконцентрируются на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия», — сказал он.

Песков также сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул. По его словам, переговорная группа будет готова к переговорам утром 2 июня.