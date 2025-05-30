В России заявили о готовности к переговорам с Украиной 2 июня

Россия будет готова к переговорам с украинской стороной 2 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Российская делегация отправится в Стамбул и будет готова с утра в понедельник (2 июня) к продолжению переговоров», — сказал представитель Кремля.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров совершили телефонный разговор и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала.