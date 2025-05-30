Захарова сравнила пытки, устраиваемые боевиками ВСУ, с концлагерями нацистов

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников подготовил доклад о пытках, которым ВСУ подвергли военнопленных РФ. Российские военнослужащие рассказывают о нечеловеческих пытках, подобных действиям нацистов в концлагерях в годы Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим, что к военнопленным, раненым, безоружным людям применялись - подумайте только, в XXI веке - удушение, избиение, пытки электрическим током, издевательства с применением животных, насильственные медицинские манипуляции, - сказала она на презентации доклада "Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена". - Такое впечатление, что я перечисляю набор того, что творили в концлагерях нацисты. Теперь речь идет тоже о нацистах, просто неонацистах".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в доклад составлен на основе прямых показаний тех, "кто прошел через ад, пытки, унижение, насилие, порой границу между жизнью и смертью". Она подчеркнула, что эти свидетельства "должны стать предметом внимательного юридического и общественного анализа".

"Масштаб зафиксированных преступлений просто поражает. Мы видим грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права, которое само уже, мне кажется, изнасиловано киевским режимом. И мало того - это не единичные случаи, все это тоже носит массовый характер", - пояснила дипломат.

По ее словам, эти преступления "совершаются под наблюдением или буквально с одобрения должностных лиц" в Киеве.