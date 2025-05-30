В МИД РФ заявили о государственном характере терроризма на Украине

Терроризм и экстремизм на Украине носят государственный характер, там наблюдаются и массовые нарушения международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут «Известия».

Такое заявление она сделала в ходе презентации доклада «Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена».

«Вы же знаете, Россия своих не бросает. Наших военнослужащих возвращают домой из самых жестоких условий. Буквально из когтей неонацистских садистов их вытаскивают, каждый возвращенный, каждый человек, которого удалось спасти, - это и есть доказательство, это и есть свидетельство правды, которую мы обязаны донести до всего мира», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, на Украине пленные российские военные столкнулись с массовыми нарушениями международного права, включая пытки, избиения, удушение и насильственные медицинские манипуляции.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что на Украине существует сеть нелегальных секретных тюрем, в которых удерживаются российские военные. По его словам, надзиратели в этих тюрьмах занимаются в том числе и шантажом близких солдат. Звонят женам, начальникам и матерям, выбивают из них деньги для собственного заработка.