Госорганы Москвы смогут направлять уведомления через многофункциональный сервис

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Москвичи смогут получать информацию и уведомления от госорганов города через многофункциональный цифровой сервис. Это следует из проекта поправок к законопроекту, направленному в том числе на создание в России многофункционального цифрового сервиса.

"В случаях, если в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы или в рамках исполнения договора предусмотрено направление гражданину информации, в том числе в целях подтверждения совершаемых им действий, и гражданин является пользователем многофункционального сервиса обмена информацией, такая информация может направляться гражданину с использованием многофункционального сервиса обмена информацией", - указано в тексте поправок.

Также отмечается, что особенности использования многофункционального сервиса московскими ведомствами могут быть установлены на основании соглашения между мэром города и организацией, отвечающей за функционирование сервиса.