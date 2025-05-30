Специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения целей и задач, поставленных Владимиром Путиным. Такое заявление сделал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Однако и после этого ничего не закончится, уверен депутат. По завершении боевых действий начнется расследование преступлений, совершенных киевским режимом в отношении российских военнослужащих и гражданского населения.

«Всех, кто замешан в преступлениях, мы найдем и привлечем к ответственности», - пообещал Картаполов.

Нынешняя Украина переплюнула гитлеровскую Германию, заявил парламентарий на презентации нового доклада Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена». Издевательства, применяемые ВСУ и участниками неонацистских формирований к попавшим в плен российским солдатам вынуждают Москву продолжать СВО до полного выполнения задач, поставленных в феврале 2022 году Владимиром Путиным, отметил Картаполов.

- СВО продолжится до полного выполнения целей и задач, поставленных Верховным Главнокомандующим. Чтобы такого, что мы сейчас увидели и услышали, больше не повторилось. Но это не закончится. Всех, кто замешан в преступлениях, мы найдем и привлечем к ответственности, - пообещал глава комитета ГД по обороне.

В качестве нравственных ориентиров Украина выбрала гитлеровскую Германию и даже переплюнула ее, подчеркнул Картаполов. Прошедший на прошлой неделе обмен в формате 1000/1000 он назвал огромным дипломатическим успехом. Однако, по данным парламентария, в Незалежной есть подпольные концлагеря, в которых заправляют неонацисты. Он напомнил слова министра обороны Украина Умерова, который расписался в неспособности Киева управлять «нациками».

Командиры отрядов и бригад неонацистов удерживают пленных, о которых они никому не говорят. Информации об этих людях нет. Умеров говорит: «А что мы можем поделать, они неонацисты, мы их не контролируем». Видимо это устраивает европейских покровителей Украины. Обмен 1000 на 1000 — это огромный успех дипломатов. Мы вытащили оттуда большую часть наших ребят. Там были и гражданские, которых ВСУ наловили во время своего бесславного вторжения в Курскую область, - сказал Андрей Картаполов.

Он подчеркнул огромную разницу между состоянием здоровья россиян, освобожденных из плена ВСУ, и украинцев, переданных киевской стороне в рамках обмена.