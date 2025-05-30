Медведев четырежды в одном посте оскорбил Зеленского

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев четырежды оскорбил Владимира Зеленского в одном посте, в котором порассуждал о желании последнего поучаствовать в прямых переговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Запись политик опубликовал в Telegram.

В блоге Медведев назвал Зеленского «зеленой тлей», «насекомым», «ничтожным» и «зеленым членистоногим».

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Российский политик добавил, что даже факт встречи с Путиным и Трампом не может дать Зеленскому повод считать себя неприкосновенным в будущем.