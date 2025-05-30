Медведев четырежды в одном посте оскорбил Зеленского
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев четырежды оскорбил Владимира Зеленского в одном посте, в котором порассуждал о желании последнего поучаствовать в прямых переговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Запись политик опубликовал в Telegram.
В блоге Медведев назвал Зеленского «зеленой тлей», «насекомым», «ничтожным» и «зеленым членистоногим».
Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией: «Украина не выдержит»
Российский политик добавил, что даже факт встречи с Путиным и Трампом не может дать Зеленскому повод считать себя неприкосновенным в будущем.
«[Альфред] Йодль и [Вильгельм] Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала», — напомнил Медведев.