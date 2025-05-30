Захарова высказалась о российской позиции по урегулированию конфликта
У России открытая и конструктивная позиция по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Наша позиция конструктивная, она открытая, она прямо изложена», — подчеркнула она.
По словам дипломата, украинские власти устраивают предъявляют претензии российской стороне, чтобы набить себе цену. Она напомнила, что перед первым раундом переговоров Киев также возмущался из-за состава российской делегации.