Поступающие в адрес помощника российского президента Владимиру Мединскому, который также является главой переговорной делегации по урегулированию военного конфликта на Украине, угрозы расправой доказывают террористическую сущность киевского режима. Об этом в пятницу, 30 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Журналист Владимир Соловьев 28 мая рассказал, что украинские неонацисты пишут родным и близким Мединского о том, что знают их местонахождение. Глава комитета Государственной думы (ГД) по международным делам Алексей Чепа назвал эти действия попыткой сорвать переговоры о мирном урегулировании военного конфликта между Москвой и Киевом.

Уже 29 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес помощника президента. Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее говорил, что поступающие от Киева требования об удалении Мединского из переговорной группы явно указывают на слабость украинской стороны.