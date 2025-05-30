Захарова: Угрозы Мединскому доказывают террористическую сущность Киева

Вечерняя Москва

Поступающие в адрес помощника российского президента Владимиру Мединскому, который также является главой переговорной делегации по урегулированию военного конфликта на Украине, угрозы расправой доказывают террористическую сущность киевского режима. Об этом в пятницу, 30 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова: Угрозы Мединскому доказывают террористическую сущность Киева
© Вечерняя Москва

Журналист Владимир Соловьев 28 мая рассказал, что украинские неонацисты пишут родным и близким Мединского о том, что знают их местонахождение. Глава комитета Государственной думы (ГД) по международным делам Алексей Чепа назвал эти действия попыткой сорвать переговоры о мирном урегулировании военного конфликта между Москвой и Киевом.

Уже 29 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз со стороны украинских радикалов в адрес помощника президента. Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее говорил, что поступающие от Киева требования об удалении Мединского из переговорной группы явно указывают на слабость украинской стороны.

промо изображение