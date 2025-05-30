Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об истерике Киева в преддверии переговоров в Стамбуле.

Она напомнила, что в разгар подготовки к первым переговорам была «очередная истерика киевского режима».

«То едут, то не едут, то на таком уровне, то на другом... Сели, поговорили... Ждём 2 июня... Что начинается с той стороны, со стороны киевского режима, Банковой? Бесконечные крики, оры, что им что-то не подходит. Это уже эмоции», — сказала она.

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Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог ранее в эфире ABC News заявил, что Вашингтон советует Киеву не отказываться от переговоров с Москвой.