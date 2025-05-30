Врио главы Курской области Александр Хинштейн показал последствия ночной атаки на Курск. Серию снимков он опубликовал в Telegram.

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О налете украинских беспилотников руководитель региона проинформировал в ночь на 30 мая.

На снимках видно поврежденные оконные рабы и выбитые стекла. Также Хинштейн выложил фото, предположительно, элемента сбитого дрона с надписью на украинском языке.

Врио главы Курской области отметил, что в результате налеты были повреждены как жилые дома. так и медицинские учреждения. Кроме того, урон был нанесен нескольким автомобилям, добавил он.