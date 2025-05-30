Посол России рассказал о ходе расследования подрыва «Северных потоков»

Итоги расследования шведских следователей по подрыву газопроводов «Северный поток» говорят об их нежелании найти настоящих виновных. Об этом заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев, его слова передает РИА Новости.

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«Результаты работы шведских следователей неутешительные и свидетельствуют лишь о том, что они не хотят установить личности истинных виновных. Со своей стороны, мы убеждены, что точку в этом деле можно будет поставить только тогда, когда и исполнители терактов, и те, кто стоял за ними, понесут заслуженное наказание», — указал дипломат.

По словам Беляева, инициативы российской стороны касательно проведения расследования игнорировались либо отвергались под различными предлогами. В частности, посол пояснил, что Россия направляла запросы о правовой помощи, а также предложение о создании совместной следственной группы.

28 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия сделает все, чтобы не допустить перезапуск газопровода «Северный поток-2».

16 мая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что власти сообщества разрабатывают новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», хотя ни по одному из них до сих пор не ведутся поставки газа.