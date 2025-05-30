Россия и Китай выступили против действий США в Азии

Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов США по милитаризации в Азии, а также по затаскиванию в регион элементов НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступивший в Пекине на 10-й конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", которая проводится Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН).

"Сотрудничество России и Китая выступает фактором стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между нашими странами налажено тесное взаимодействие по ключевым вопросам региональной повестки дня, позволяющее, в том числе, эффективно противостоять конфронтационному Индо-Тихоокеанскому проекту Запада. США, как и в любой другой части мира, хотят и здесь играть роль гегемона", - сказал дипломат.

В этих целях, констатировал он, проводится курс на создание в АТР сети американоцентричных альянсов узкого состава с привлечением не только традиционных союзников США в регионе: Австралии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Филиппин, но и, как показывает пример с AUKUS, внерегиональных игроков, таких, как Великобритания.