Пушилин: Азовское море станет здравницей для россиян

Преимущества Азовского моря позволяют ему стать ещё одной здравницей для россиян. Об этом РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Море будет задействовано как здравница. Мы включаем данные аспекты в мастер-планы, которые готовятся по всему побережью», — сказал он.

Глава ДНР отметил, что море быстро прогревается и имеет достаточно большой сезон. Кроме того, по его словам, оно богато минералами и полезными элементами.

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