Пушилин: Азовское море станет здравницей для россиян
Преимущества Азовского моря позволяют ему стать ещё одной здравницей для россиян. Об этом РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Море будет задействовано как здравница. Мы включаем данные аспекты в мастер-планы, которые готовятся по всему побережью», — сказал он.
Глава ДНР отметил, что море быстро прогревается и имеет достаточно большой сезон. Кроме того, по его словам, оно богато минералами и полезными элементами.
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