Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство SPA.

«Хранитель двух святынь король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, да хранит его Аллах, получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами», — говорится в сообщении.

По данным агентства, письмо было передано через заместителя главы МИД Саудовской Аравии Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи. Он получил его от посла России в королевстве Сергея Козлова.

Саудовская Аравия выразила готовность провести встречу Путина и Трампа

В марте наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд обсудил по телефону с Путиным усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса. В ходе беседы принц подтвердил «приверженность королевства приложению всех усилий для содействия диалогу и достижения политического решения кризиса в республике».

Ранее Путин провел международный телефонный разговор.