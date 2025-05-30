Посол Беляев рассказал о давлении на дипмиссию РФ в Швеции

Сотрудники российского посольства в Швеции сталкиваются с психологическим давлением и сложной обстановкой вокруг дипломатической миссии. Об этом сообщил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

«Обстановка вокруг российской дипмиссии в Стокгольме сложная. На нас открыто пытаются оказывать психологическое давление. Посольство неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб его имуществу. С разрешения шведских правоохранительных органов регулярно устраиваются антироссийские акции и демонстрации», — заявил Беляев в интервью агентству РИА Новости.

Дипломат также отметил, что последний инцидент произошел 25 мая, когда были зафиксированы противоправные действия, однако задержать злоумышленников шведская полиция не смогла. По утверждению главы дипмиссии, представители местных СМИ проявляют исключительную навязчивость, нарушая нормы неприкосновенности как самой дипломатической миссии, так и ее сотрудников.

Посол РФ Келин: давление на российских дипломатов в Британии усиливается

Ранее МИД России неоднократно выражал обеспокоенность атаками БПЛА на российское посольство в Швеции. С мая 2024 года произошло уже 15 подобных инцидентов. В российском МИД подчеркнули, что подобные ситуации представляют угрозу безопасности сотрудников посольства и нарушают нормы международного права. В ведомстве отметили, что ждут от Стокгольма конкретных действий по предотвращению подобных случаев.