Назван ответ России на снятие Западом ограничений для ВСУ

Россия может снять собственные ограничения на удары ракетным комплексом «Орешник». Такое мнение в беседе с News.ru высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, Москва способна пойти на такой шаг после того, как Запад снял ограничения на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружений для ударов вглубь территории РФ.

«Увеличим дальность и мощность "Орешника". И частота его применения увеличится. Она будет такая, что чертям тошно станет», — сказал парламентарий.

Колесник пояснил, что Россия не может допустить, чтобы западные ракеты могли атаковать основные промышленные районы страны, и не собирается ждать этого.

В России обещали ответить на угрозы НАТО ударом «Орешника»

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Канцлер также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

Кроме того, Мерц заявил, что считает возможной передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. По его словам, использование оружия такого типа требует «многомесячного обучения солдат ВСУ».