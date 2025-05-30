Раскрыты условия для разблокировки YouTube в России

Видеоплатформа YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, если разберется с заброшенным оборудованием, оплатит штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. Такие условия разблокировки сервиса в РФ РИА Новости назвал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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Помимо этого, YouTube потребуется открыть официальное юридическое представительство в стране, добавил он.

«Без этих шагов говорить о каком-либо "смягчении" позиций невозможно: речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства», — объяснил депутат.

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 каналов на YouTube

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал платформу TikTok из-за роликов с пропагандой руфинга. Компанию обязали выплатить 3,5 миллиона рублей. TikTok признали виновной по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»).