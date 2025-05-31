Условия для Украины ухудшаются каждый день, при отказе от мирного урегулирования она останется без Одессы, Сум, Харькова и ряда других территорий. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя прогноз американского экономиста Джеффри Сакса.

"Что касается заявления Джеффри Сакса об Одессе - это очень опытный человек, грамотный, который может правильно прогнозировать те или иные события. Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины", - сказал парламентарий.

По его словам, это будет продолжаться до тех пор, "пока истеричный режим [Владимира] Зеленского будет вести себя как кисейная барышня".

"И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым", - заключил Картаполов.

Экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс ранее в интервью ТАСС обратил внимание, что Киев рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу, если сейчас не согласится на мир.