Президент Украины Владимир Зеленский хочет обмануть американского лидера Дональда Трампа и настроить его против России. В этом на заседании Совета Безопасности ООН его уличил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Киевский режим в панике пытается любой ценой сохранить антироссийскую истерию в Вашингтоне, даже если это противоречит интересам самих американцев. Администрация [Трампа] начинает понимать, кто на самом деле саботирует мирный процесс», — сказал он.

По его словам, Зеленскому и «кучке милитаристов» невыгодно достижение мирного соглашения и прекращение боевых действий, поскольку в этом случае им придется проводить выборы и «отвечать за невыполненные обещания о мире с Россией».

Небензя: у администрации Трампа открылись глаза на режим Зеленского

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл последствия отказа Зеленского завершить конфликт с Россией.