Небензя: РФ будет продолжать СВО, пока Киев будет бить по гражданским объектам

Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока Киев будет провоцировать Москву и наносить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, созванном по инициативе западных стран.

"До тех пор пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима", - подчеркнул дипломат.