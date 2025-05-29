В Госдепе рассказали, как будут оценивать намерения Москвы по Украине

Американские власти будут делать выводы о намерениях России по урегулированию конфликта на Украине, основываясь не на заявлениях, а на фактических действиях, заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Мы будем делать выводы о России не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают», — приводит РИА Новости слова Брюс.

Она указала, что текущее положение дел свидетельствует о неблагоприятной ситуации, о чём заявлял президент США Дональд Трамп.

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Брюс также уклонилась от комментариев по поводу возможного участия США в переговорах, которые могут пройти в Стамбуле между Россией и Украиной.

Ранее в Белом доме выразили надежду, что переговоры России и Украины пройдут 2 июня.