Вучич рассказал о важном разговоре с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что 9 мая обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сведения о возможных поставках сербского вооружения Украине. Об этом Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты», — заявил президент, передает РИА Новости.

Ранее Служба внешней разведки России заявляла о том, что, несмотря на официально декларируемый нейтралитет, Белград осуществляет поставки боеприпасов Киеву. Отмечается, что для маскировки этих действий применяется простая схема, предусматривающая использование поддельных сертификатов конечного пользователя, а также вовлечение третьих стран-посредников.

URA.RU рассказывало, что вопросы сотрудничества Сербии с Украиной и странами ЕС регулярно обсуждаются на высшем уровне. Вучич уже проводил телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где стороны затрагивали европейскую интеграцию и двусторонние отношения. Сербские власти подчеркивали невозможность отправки миротворцев на Украину без согласия России, отмечая нейтральную позицию страны в конфликте.