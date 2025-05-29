Власти Польши сыграли значительную роль в искажении исторической правды о Второй мировой войне, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Снося памятники настоящим героям, они освобождали место для ложных кумиров — нацистских коллаборационистов», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Захарова пояснила, что после падения фашизма на освобождённой земле появилась целая галерея памятников, увековечивающих подвиги героев. Эти мемориалы служили напоминанием о противостоянии добра и зла.

Однако, по словам Захаровой, когда памятники начали разрушать, на их месте появились символы неонацизма и образы их идеологических предшественников, что говорит о возвращении некогда искоренённого зла в Европу.

Ранее Захарова назвала страны, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии.