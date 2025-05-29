Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus для поездки в Большой театр

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, предложил ей посетить премьерный показ обновленной версии балета «Конек-горбунок» в Большом театре, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Премьерный показ обновленной версии балета «Конек-горбунок» Родиона Щедрина по одноименной сказке Петра Ершова проходит на Исторической сцене Большого театра. Музыкальным руководителем постановки выступил Валерий Гергиев.

Представитель Кремля уточнил, что российский лидер предоставил Абэ свой лимузин, чтобы она успела на мероприятие.

«Для того чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр», — отметил Песков.

Вдова Синдзо Абэ не сдержала слез на встрече с Путиным

Покушение на Абэ произошло 8 июля 2022 года. Нападавший объяснил на допросе, что подозревал премьера в связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая стала причиной разорения его семьи.