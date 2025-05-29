Вдова бывшего премьера Японии рассказала о его желании встретиться Путиным

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после начала конфликта на Украине хотел очно встретиться и поговорить с президентом России Владимиром Путиным, но так и не успел это сделать. Об этом на встрече с российским лидером в Кремле рассказала вдова японского политика Акиэ Абэ, передает ТАСС.

Она выразила Путину «искреннюю признательность за то, что он активно развивал диалог с ее мужем и стремился к развитию отношений между РФ и Японией».

«Могу сказать, что мой супруг даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с вами, питал такую надежду. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что он не смог больше с вами встретиться, его жизнь оборвалась. Но он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс диалога, который он стремился расширить», — добавила Абэ.

По ее словам, бывший премьер стремился продолжать традиции, которые заложил еще его отец Синтаро Абэ, который, занимая пост главы МИД, содействовал развитию отношений Японии и СССР. Абэ отметила, что суммарно ее муж и Путин встречались 27 раз.

«И уже само это свидетельствует о том, какой вклад он пытался внести в двусторонние отношения», — заключила она.

Напомним, что Синдзо Абэ был застрелен во время речи в японском городе Нара в рамках предвыборной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента в июле 2022 года. На тот момент он уже не являлся премьером, сложив свои полномочия в 2020 году из-за проблем со здоровьем.