Российский лидер Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — отметил он.

В начале января действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что Назарбаев в декабре 2024 года совершил дружеский визит в Москву, где встретился с Путиным.

«Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», — отметил Токаев в интервью газете Ana Tili («Родной язык»).

Он добавил, что для Назарбаева поездки в Москву являются практически традицией, зародившейся еще во времена Советского Союза, когда первый президент независимого Казахстана был советским партийным функционером и, в конце концов, председателем Совета министров Казахской ССР.