Вдова Синдзо Абэ не сдержала слез на встрече с Путиным

Вдова бывшего премьера Японии Синдзо Абэ не сдержала слёз на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который рассказал ей о том, как много японский политик сделал для развития отношений Москвы и Токио.

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Владимир Путин и Акиэ Абэ провели личную встречу в Москве. Глава государства вручил гостье букет цветов.

«Очень рад Вас видеть. Знаю и помню, что Вы всегда сопровождали своего супруга в ходе его поездок в Россию. Помню и о нашей встрече, по-моему, это было в 2019 году. Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Помню и свои поездки – по его приглашению – в Японию», — сказал Путин.

Жизнь политика трагически оборвалась в результате террористического акта, но память о нём и о его деятельности в России бережно хранится, добавил президент.