Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах в Стамбуле

Состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле будет тем же, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет телеканал «Россия-1».

Дипломат заявила ранее, что Россия предложила провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Журналисты попросили ее раскрыть, кто войдет в состав российской делегации.

«Та же российская делегация», — ответила Захарова.

Напомним, что согласно указу главы РФ Владимира Путина, руководителем делегации был назначен помощник президента России Владимир Мединский.

В состав делегации вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

В качестве экспертов в Стамбул от российской стороны отправились первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская.

Также в составе экспертов были представители Второго департамента стран СНГ МИД РФ и Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

В МИД России раскрыли детали второго раунда переговоров с Украиной

В состав украинской делегации вошли министр обороны Украины Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской.