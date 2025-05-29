Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах в Стамбуле

Состав делегации России на втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле будет тем же. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Та же российская делегация», — сказала она, отвечая на вопрос.

15 мая на переговорах в Стамбуле российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В качестве членов переговорной группы были утверждены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В МИД России раскрыли детали второго раунда переговоров с Украиной

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня.